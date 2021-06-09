Тайсон проведет бой в сентябре

Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кардейро рассказал, когда легендарный супертяж запланировал свой следующий бой.

"Думаю, у нас что-то будет в сентябре. Не знаю, с кем, потому что его компания Legends Only League как раз работает над этим, ведёт переговоры с телевидением. А мы тем временем продолжаем тренироваться. Будем драться в сентябре", - сказал Кардейро.

Тайсон в ноябре прошлого года после 15-летнего отсутствия на ринге вернулся в выставочном бою против Роя Джонса. 8-раундовый поединок завершился дружеской ничьей.

Одним из потенциальных соперников Майка Тайсона остается Эвандер Холифилд.