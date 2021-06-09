  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон проведет бой в сентябре
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон проведет бой в сентябре

Бокс
(1 голосов)

Планы "Железного Майка"

Тайсон проведет бой в сентябре

Новина українською

Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кардейро рассказал, когда легендарный супертяж запланировал свой следующий бой.

"Думаю, у нас что-то будет в сентябре. Не знаю, с кем, потому что его компания Legends Only League как раз работает над этим, ведёт переговоры с телевидением. А мы тем временем продолжаем тренироваться. Будем драться в сентябре", - сказал Кардейро.

Тайсон в ноябре прошлого года после 15-летнего отсутствия на ринге вернулся в выставочном бою против Роя Джонса. 8-раундовый поединок завершился дружеской ничьей.

Одним из потенциальных соперников Майка Тайсона остается Эвандер Холифилд.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон призвал Мейвезера провести бой с Пакьяо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...