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Леннокс Льюис: Тайсон — последний соперник, с которым я должен был сразиться, чтобы укрепить своё наследие
Леннокс рассказал, как относится к Майку
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Леннокс Льюис рассказал, как относится к другому экс-чемпиону мира Майку Тайсону. 19 лет назад, 8 июня 2002 года, Льюис победил Тайсона техническим нокаутом в восьмом раунде.
"В этот день в 2002 году я остановил Майка Тайсона в восьмом раунде, сохранив пояса WBC, IBF, IBO, журнала The Ring и титул линейного чемпиона в тяжёлом весе. Я понимал, что Тайсон — последний соперник, с которым я должен был сразиться, чтобы укрепить своё наследие. Я не мог не встретиться с ним, позволив манипуляторам говорить, что я никогда не дрался с Тайсоном.
Как бы мы с Майком ни любили спорить, когда выступали, в наше время я не испытываю к нему ничего, кроме любви. Я горжусь тем, как он смог изменить свою жизнь", — написал Льюис в своём "инстаграме".
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