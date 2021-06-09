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Бой Фьюри и Уайлдера состоится в Лас-Вегасе

Бокс
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Поединок запланирован на 24 июля

Бой Фьюри и Уайлдера состоится в Лас-Вегасе

Новина українською

Стало известно место проведения третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, сообщает BoxingScene. По информации источника, на ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада сообщили, что Тайсон Фьюри проведёт поединок с Деонтеем Уайлдером на стадионе "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе.

Бой состоится 24 июля 2021 года. Ожидается, что на арене будут присутствовать более 20 тысяч болельщиков.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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