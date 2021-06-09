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Стало известно, кто покажет бой Ломаченко - Накатани

Бокс
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Поединок состоится 27 июня

Стало известно, кто покажет бой Ломаченко - Накатани

Новина українською

В ночь на 27 июня состоится бой в легком весе между Василием Ломаченко и Масайоси Накатани. Трансляция события в Украине эксклюзивно будет проходить только на MEGOGO.

Отметим, японец Масайоси Накатани провел первый профессиональный бой еще в 2011 году. На своем счету имеет 19 побед и лишь одно поражение, именно в бою против Теофимо Лопеса два года назад. С последним украинец Василий Ломаченко прошлого года выходил на ринг.

Спортсмены встретятся в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotel. Удастся ли Ломаченко одержать победу - станет известно 27 июня, ориентировочное время начала события - 5:00 по киевскому времени.

Просмотр боя будет доступен всем пользователям подписки "ТВ и Кино: Максимальная" и "Спорт". Показ будет проходить на медиасервисе в разделе "Спорт" и на канале MEGOGO Гонг.

Напомним, летом прошлого года MEGOGO приобрел права на эксклюзивный показ в Украине боев американской промоутерской компании Top Rank. MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: La Liga, Ligue 1, бои K2 Promotions Ukraine, Bellator, киберспорт в партнерстве с Maincast и многое другое.

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В статье: Василий Ломаченко Megogo
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