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Усик сфотографировался на рельсах и нарвался на предупреждение от Укрзалізниці
Боксеру сделали выговор
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram опубликовал фотографию, на которой он сидит на железнодорожных путях.
На этот снимок оперативно отреагировали в «Укрзалізниці»:
"А-а-а .... Никогда такого не было - и снова произошло ... Укрзалізниці в который раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев.
На этот раз известный боксер Александр Усик/Usyk, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!
Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзалізниці", - пишет официальная страница Укрзалізниці в Facebook.
Ожидается, что Александр Усик в сентябре в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
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