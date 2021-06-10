  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Инсайдер назвал дату боя Усик – Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер назвал дату боя Усик – Джошуа

Бокс
(1 голосов)

А мы все ждем официальное подтверждение

Инсайдер назвал дату боя Усик – Джошуа

Новина українською

Долгожданный бой бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) состоится 25 сентября. Об этом в Твиттере сообщил обозреватель Yahoo Sports Кевин Иоле.

Ранее в СМИ появилась информация, что Усик и Джошуа выяснят сильнейшего на 62-тысячной арене футбольного клуба Тоттенхэм.

Представители двух боксеров также анонсировали, что на официальном уровне бой Джошуа – Усик будет подтвержден до конца текущей недели.

Усик станет вторым украинцем в послужном списке Джошуа после Владимира Кличко. Александр же ранее пересекался с двумя боксерами из Великобритании – Тони Беллью и Дереком Чисорой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...