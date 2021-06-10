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Инсайдер назвал дату боя Усик – Джошуа
А мы все ждем официальное подтверждение
Долгожданный бой бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) состоится 25 сентября. Об этом в Твиттере сообщил обозреватель Yahoo Sports Кевин Иоле.
Ранее в СМИ появилась информация, что Усик и Джошуа выяснят сильнейшего на 62-тысячной арене футбольного клуба Тоттенхэм.
Представители двух боксеров также анонсировали, что на официальном уровне бой Джошуа – Усик будет подтвержден до конца текущей недели.
Усик станет вторым украинцем в послужном списке Джошуа после Владимира Кличко. Александр же ранее пересекался с двумя боксерами из Великобритании – Тони Беллью и Дереком Чисорой.
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