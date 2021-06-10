Ломаченко исключил уход из легкого веса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приближался к статусу абсолютного чемпиона мира в легком весе, пока осенью прошлого года в Лас-Вегасе не проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 13 КО).

В интервью YouTube-каналу SnowQueenLA Ломаченко дал понять, что продолжит боксировать в легком дивизионе.

"Я сказал, что я в 59 кг спускаться не буду. Я буду закрывать свои дела здесь. Потому что они у меня здесь незакончены. Я для себя решил, что спускаться в 59 кг я не буду.

Тут много топовых бойцов. Сейчас это самый интересный дивизион в мире. Потому что много больших имен, много хороших умений. Мы все знаем эти имена", - сказал Ломаченко.

Первый бой после поражения от Лопеса Ломаченко проведет 26 июня против Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).