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Ломаченко исключил уход из легкого веса
Украинец не закончил свои дела
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приближался к статусу абсолютного чемпиона мира в легком весе, пока осенью прошлого года в Лас-Вегасе не проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 13 КО).
В интервью YouTube-каналу SnowQueenLA Ломаченко дал понять, что продолжит боксировать в легком дивизионе.
"Я сказал, что я в 59 кг спускаться не буду. Я буду закрывать свои дела здесь. Потому что они у меня здесь незакончены. Я для себя решил, что спускаться в 59 кг я не буду.
Тут много топовых бойцов. Сейчас это самый интересный дивизион в мире. Потому что много больших имен, много хороших умений. Мы все знаем эти имена", - сказал Ломаченко.
Первый бой после поражения от Лопеса Ломаченко проведет 26 июня против Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
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