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Тренер Усика: Саша - космонавт
Литвинчук рассказал о психологии боксера
фото - kyivpost.com
Валентин Литвинчук, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал о психологической устойчивости подопечного.
"Саша — космонавт, честно. У него психология человека с неподавляемой психикой. Он находит в себе сумасшедшие способности к мотивации. Я вообще таких людей не видел. Это без определённой доли хвастовства, попытки подлизнуть Саше задницу или ещё чего-нибудь.
Просто я предлагаю людям, чтобы в одну секунду понять, что такое психика Саши, посмотреть его поединок с Беллью. Именно момент, когда он выходит на ринг. Просто посмотрите на его лицо и в его глаза. Поверьте, в этом весь Александр.
Он глубоко верующий человек и находит в вере невероятные стимулы и раздражители — в правильном понимании этого слова — для собственной мотивации", — рассказал Литвинчук в интервью YouTube-каналу "Некаратэ".
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