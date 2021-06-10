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Ломаченко: Джервонта Дэвис поднялся в первый полусредний вес ради бизнеса

Бокс
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Но украинец считает его чемпионом

Ломаченко: Джервонта Дэвис поднялся в первый полусредний вес ради бизнеса

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился мыслями о предстоящем поединке между Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO) и Марио Барриосом (26-0, 17 KO).

"Я думаю, что Дэвис поднялся в первый полусредний вес ради бизнеса. Мне кажется, он все еще чемпион WBA.

Я никогда не видел Марио Барриоса. Я не знаю, какой он в ринге. Все зависит от навыков соперника Дэвиса.

Видели поединок в прошлое воскресенье? Мы все увидели, что если у тебя есть навыки, то ты можешь драться с любым. Но если ты дерешься с парнем, который разбирается в боксе, это будет очень тяжело.

Люди создали в боксе весовые категории, поэтому у нас есть так много дивизионов", – сказал Ломаченко.

Поединок Дэвис – Барриос пройдет 26 июня в США.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Tribuna

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