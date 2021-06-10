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Александр Красюк: Уверенность Усика на предстоящий бой с Джошуа на уровне небес
Украинский боксер не сомневается в своих силах
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о подробностях организации поединка с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
"Мы надеемся, что подпишем контракт до конца этой недели. Большинство вопросов согласованы и решены.
Уверенность Усика на уровне небес. Он так жаждет стать чемпионом в супертяжелом весе, а затем отправится в путешествие на Марс, когда соберет все титулы", – сказал Красюк.
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