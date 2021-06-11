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Хирн объявил, что команды Усика и Джошуа обменялись контрактами

Бокс
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Скоро бой подтвердят официально

Хирн объявил, что команды Усика и Джошуа обменялись контрактами

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил об успешном завершении переговоров по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Стороны уже обменялись контрактами и готовятся в ближайшее время объявить о поединке.

Ранее в СМИ появилась информация, что бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября на 62-тысячной арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.

Для Александра Усика бой с Энтони Джошуа станет лишь третьим с момента перехода в супертяжелый дивизион. Ранее украинец достиг статуса абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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