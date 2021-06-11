Хирн объявил, что команды Усика и Джошуа обменялись контрактами

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил об успешном завершении переговоров по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Стороны уже обменялись контрактами и готовятся в ближайшее время объявить о поединке.

Ранее в СМИ появилась информация, что бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября на 62-тысячной арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.

Для Александра Усика бой с Энтони Джошуа станет лишь третьим с момента перехода в супертяжелый дивизион. Ранее украинец достиг статуса абсолютного чемпиона мира в крузервейте.