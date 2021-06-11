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Хирн: Усик способен разрушить карьеру Джошуа
Так и есть
Британский промоутер Эдди Хирн оценил значимость боя между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Это бой, который может пустить карьеру Джошуа под откос, если он не будет готов на 100%. Энтони должен быть безжалостен. Ему нужно показать безжалостность Дерека Чисоры, только с еще большей остротой.
Усик хочет этот бой, он хочет получить возможность стать чемпионом мира в супертяжелом весе. И Джошуа также по душе этот поединок. Все мы знаем, что Усик опасен.
Джошуа никогда не уклонялся от вызовов. А это реальный вызов", - сказал Хирн в интервью Sky Sports.
Ожидается, что бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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