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Арум на декабрь запланировал бой Ломаченко и Хэйни
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов заняться организацией мегафайта между Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и чемпионом WBC в легком весе Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО).
"Это интересный бой. Если, допустим, Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет искать себе оппонента. И поединок Хэйни – Ломаченко был бы интересным.
У нас есть дата, под которую мы ищем большой бой. Это 11 декабря. Мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены", - сказал Арум.
Разговоры о бое Ломаченко – Хэйни выйдут на новый уровень в том случае, если украинец 26 июня в Лас-Вегасе пройдет Масайоши Накатани в первом поединке после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса осенью 2020 года.
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