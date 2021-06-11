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Оскар Де Ла Хойя назвал боксёра, который сможет побить Мейвезера
По его мнению, это кубинец Салливан Баррера
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что бывший чемпион WBO в суперсреднем весе Хильберто Рамирес способен побить рекорд экс-чемпиона в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.
У Мейвезера 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге, у Рамиреса 41 победа в 41 поединке. Карьерой Хильберто занимается промоутерская компания де ла Хойи.
"Долгосрочный план в том, чтобы вывести его на уровень 52-0, что позволит ему побить рекорд Флойда Мейвезера. Он был первым мексиканским чемпионом в суперсреднем весе. А теперь он может стать первым боксёром, который побьёт рекорд Флойда Мейвезера", — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
9 июля Рамирес сразится с представителем Кубы Салливаном Баррерой.
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