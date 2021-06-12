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Боб Арум: Американцы принимают Фьюри своего

Бокс
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Боб Арум: Американцы принимают Фьюри своего

UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о деталях организации третьего боя Фьюри - Уайлдер. Его слова цитирует ring.tv:

"Второй бой между Фьюри и Уайлдером собрал 850 тысяч покупок платных трансляций. В трилогии я ожидаю, что эта цифра будет значительно больше. Фьюри уже очень долгое время находится в США, и местные болельщики воспринимают его как американского бойца" - сказал он.

Отметим, что по предварительной информации бой Уайлдер - Фьюри состоится 24 июля в Лас-Вегасе (США). ​​​​​​​

Напомним, что ранее украинец Амосов стал чемпионом Bellator.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум
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