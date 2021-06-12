Промоутер: Бой с Усиком не будет для Джошуа легкой прогулкой

Известный американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум поделился своими впечатлениями от боя Усик - Джошуа. Его слова цитирует YouTube-канал SNOWQUEENLА:

"Бой Фьюри - Джошуа состоялся бы, если бы не арбитражный суд. Они оба хотят этого поединка.

Бой с Усиком не будет прогулкой по парку для Джошуа. Усик - очень хороший боксер, так что посмотрим. Конечно, если Фьюри и Джошуа одержат победы, то будет логично, если дальше они подерутся между собой. Если Джошуа выступит в сентябре, то он сможет провести бой в декабре. Я знаю, что в этот месяц на Ближнем Востоке хотят организовать большой поединок. Дело в том, что в декабре они открывают в Саудовской Аравии новый район, поэтому желают провести на открытии большой бой" - сказал он.