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Промоутер: Бой с Усиком не будет для Джошуа легкой прогулкой
Слова специалиста
Известный американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум поделился своими впечатлениями от боя Усик - Джошуа. Его слова цитирует YouTube-канал SNOWQUEENLА:
"Бой Фьюри - Джошуа состоялся бы, если бы не арбитражный суд. Они оба хотят этого поединка.
Бой с Усиком не будет прогулкой по парку для Джошуа. Усик - очень хороший боксер, так что посмотрим. Конечно, если Фьюри и Джошуа одержат победы, то будет логично, если дальше они подерутся между собой. Если Джошуа выступит в сентябре, то он сможет провести бой в декабре. Я знаю, что в этот месяц на Ближнем Востоке хотят организовать большой поединок. Дело в том, что в декабре они открывают в Саудовской Аравии новый район, поэтому желают провести на открытии большой бой" - сказал он.
Напомним, что ранее украинец Амосов
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