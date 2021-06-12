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Камбосос: Я хочу почувствовать мощь Лопеса, поскольку считаю, что ее переоценивают

Бокс
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Комментарий австралийца

Камбосос: Я хочу почувствовать мощь Лопеса, поскольку считаю, что ее переоценивают

UA-Футбол
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Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) прокомментировал ожидания от поединка с абсолютным чемпионом мира, американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). Его слова цитирует канал Behind The Gloves:

"Я хочу почувствовать мощь Лопеса, поскольку считаю, что ее переоценивают. Ребята, которых он отправил в нокаут - это третьесортные бойцы, за исключением Комми. Он поймал его хорошим ударом, но там все могло сложиться в другую сторону. Однако маленький Ломаченко очень долго не выходил в ринг. Действительно ли Лопес нанес ему такой уж жесткий вред? Нанес ли он жесткий вред Накатани?

Это другая порода. Я сделан из другого теста. Я не могу дождаться, чтобы показать это" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум прокомментировал бой Усик - Джошуа.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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