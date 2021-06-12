Камбосос: Я хочу почувствовать мощь Лопеса, поскольку считаю, что ее переоценивают

Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) прокомментировал ожидания от поединка с абсолютным чемпионом мира, американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). Его слова цитирует канал Behind The Gloves:

"Я хочу почувствовать мощь Лопеса, поскольку считаю, что ее переоценивают. Ребята, которых он отправил в нокаут - это третьесортные бойцы, за исключением Комми. Он поймал его хорошим ударом, но там все могло сложиться в другую сторону. Однако маленький Ломаченко очень долго не выходил в ринг. Действительно ли Лопес нанес ему такой уж жесткий вред? Нанес ли он жесткий вред Накатани?

Это другая порода. Я сделан из другого теста. Я не могу дождаться, чтобы показать это" - сказал он.