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Боб Арум: У Эдди Хирна диарея рта
Коротко и ясно
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум негативно высказался относительно своего британского коллеги Эдди Хирна, который обвинял его в срыве поединка Джошуа - Фьюри.
"У Эдди Хирна диарея рта. Он не может остановить свои разговоры, и он не думает. Потому что в контракте, который подписали Джошуа и Фьюри мы специально сделали раздел по арбитражу. О возможности того, что судья может обязать провести третий поединок с Уайлдером, знали все.
Не было секрета в том, что дело было в суде, и была вероятность подобного развития событий.
Эдди Хирн был человеком, который все испортил. Саудовцы были рады заплатить огромные отступные. А Эдди поскупился. Эдди сказал: "Заплатите еще больше, получите все телевизионные права и другое".
Из-за этого все стало очень сложным, процесс затянулся. Эдди нужно заткнуться и перестать обвинять других людей. Вместо этого нужно закрыть свой рот и посмотреть в зеркало" - сказал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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