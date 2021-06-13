Промоутер: Победитель боя Усик - Джошуа встретится с Джойсом

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что победитель поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британским чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) встретится с его подопечным Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Слова специалиста цитирует BoxingScene:

"Джо получил отличную победу над Даниэлем, но, к сожалению, мы так и не смогли извлечь из этого выгоду.

Единственное, чего нам удалось достичь - сейчас он 2 номер рейтинга WBO и обязательный претендент для победителя боя Усик - Джошуа. Это при условии, что они смогут договориться" - сказал он.