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Промоутер: Победитель боя Усик - Джошуа встретится с Джойсом

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Промоутер: Победитель боя Усик - Джошуа встретится с Джойсом

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что победитель поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британским чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) встретится с его подопечным Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Слова специалиста цитирует BoxingScene:

"Джо получил отличную победу над Даниэлем, но, к сожалению, мы так и не смогли извлечь из этого выгоду.

Единственное, чего нам удалось достичь - сейчас он 2 номер рейтинга WBO и обязательный претендент для победителя боя Усик - Джошуа. Это при условии, что они смогут договориться" - сказал он.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри рассказал о своих ожиданиях от боя Усик - Джошуа.

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В статье: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джо Джойс
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