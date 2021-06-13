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Виталий Кличко поддержал сборную Украины на старте Евро 2020. Видео
Скоро матч
facebook.com/Vitaliy.Klychko
Бывший украинский боксер, легенда супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко записал короткое видео-обращение перед стартом сборной Украины на Евро 2020 и пожелал нашим футболистам победы. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что матч Украина - Нидерланды начнется сегодня, 13 июня в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что ранее Элина Свитолина
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