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Виталий Кличко поддержал сборную Украины на старте Евро 2020. Видео

Бокс
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Виталий Кличко поддержал сборную Украины на старте Евро 2020. Видео

facebook.com/Vitaliy.Klychko

UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский боксер, легенда супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко записал короткое видео-обращение перед стартом сборной Украины на Евро 2020 и пожелал нашим футболистам победы. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что матч Украина - Нидерланды начнется сегодня, 13 июня в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что ранее Элина Свитолина поддержала сборную Украины.

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В статье: Украина сборная Украины Виталий Кличко
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