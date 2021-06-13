Виталий Кличко поддержал сборную Украины на старте Евро 2020. Видео

Бывший украинский боксер, легенда супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко записал короткое видео-обращение перед стартом сборной Украины на Евро 2020 и пожелал нашим футболистам победы. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что матч Украина - Нидерланды начнется сегодня, 13 июня в 22:00 по киевскому времени .