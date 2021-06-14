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Впереди реванш с Ломаченко? Лопес подписал новый контракт с Top Rank
Посмотрим, что произойдет дальше
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заключил новый договор с промоутерской компанией Top Rank. Под крылом Боба Арум американец будет выступать до конца 2023 года.
Согласно договору, Лопес 2 октября 2021 года должен провести бой по системе PPV (плати и смотри).
Ранее Арум намекнул, что лучшим вариантом для Теофимо для такого поединка является реванш с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которого американец остановил в октябре прошлого года в бою за все титулы в легком дивизионе.
Теофимо Лопес вернется на ринг 19 июня в Майами в бою с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
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