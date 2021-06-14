  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Впереди реванш с Ломаченко? Лопес подписал новый контракт с Top Rank
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впереди реванш с Ломаченко? Лопес подписал новый контракт с Top Rank

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, что произойдет дальше

Впереди реванш с Ломаченко? Лопес подписал новый контракт с Top Rank

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заключил новый договор с промоутерской компанией Top Rank. Под крылом Боба Арум американец будет выступать до конца 2023 года.

Согласно договору, Лопес 2 октября 2021 года должен провести бой по системе PPV (плати и смотри).

Ранее Арум намекнул, что лучшим вариантом для Теофимо для такого поединка является реванш с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которого американец остановил в октябре прошлого года в бою за все титулы в легком дивизионе.

Теофимо Лопес вернется на ринг 19 июня в Майами в бою с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...