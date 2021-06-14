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Ломаченко о реванше с Лопесом: Всевышний мне поможет
Василий снова ударился в религию
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Лопес отказывается давать Ломаченко реванш, но нельзя исключать, что повторный бой все же состоится, поскольку Теофимо недавно продлил контракт с Top Rank и должен выступить по системе PPV в октябре текущего года.
"Реванш с Лопесом? Если это будет путь всевышнего для меня, тогда я верю в это. Все зависит от него. Я полагаюсь только на него.
Если мне это нужно будет, он обязательно поможет и организует. Если нет – не получится реванша", - сказал Ломаченко во время прямого эфира в Instagram.
Василий Ломаченко вернется на ринг 26 июня в Лас-Вегасе в бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
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