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Ломаченко о реванше с Лопесом: Всевышний мне поможет

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Василий снова ударился в религию

Ломаченко о реванше с Лопесом: Всевышний мне поможет

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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Лопес отказывается давать Ломаченко реванш, но нельзя исключать, что повторный бой все же состоится, поскольку Теофимо недавно продлил контракт с Top Rank и должен выступить по системе PPV в октябре текущего года.

"Реванш с Лопесом? Если это будет путь всевышнего для меня, тогда я верю в это. Все зависит от него. Я полагаюсь только на него.

Если мне это нужно будет, он обязательно поможет и организует. Если нет – не получится реванша", - сказал Ломаченко во время прямого эфира в Instagram.

Василий Ломаченко вернется на ринг 26 июня в Лас-Вегасе в бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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