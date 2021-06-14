Ломаченко о реванше с Лопесом: Всевышний мне поможет

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Лопес отказывается давать Ломаченко реванш, но нельзя исключать, что повторный бой все же состоится, поскольку Теофимо недавно продлил контракт с Top Rank и должен выступить по системе PPV в октябре текущего года.

"Реванш с Лопесом? Если это будет путь всевышнего для меня, тогда я верю в это. Все зависит от него. Я полагаюсь только на него.

Если мне это нужно будет, он обязательно поможет и организует. Если нет – не получится реванша", - сказал Ломаченко во время прямого эфира в Instagram.

Василий Ломаченко вернется на ринг 26 июня в Лас-Вегасе в бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).