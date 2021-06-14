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Третий бой Уайлдера и Фьюри официально подтвержден

Бокс
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15 июня боксеры проведут дуэль взглядов

Третий бой Уайлдера и Фьюри официально подтвержден

Новина українською

Организаторы официально подтвердили, что 24 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), состоится третий поединок с участием действующего чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером. Завтра, 15 июня, состоится пресс-конференция, где боксёры встретятся впервые за 16 месяцев и проведут дуэль взглядов.

На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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