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Хирн: Джошуа нравится, что люди не уверены в нем перед боем с Усиком

Бокс
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Вызов для британского чемпиона

Хирн: Джошуа нравится, что люди не уверены в нем перед боем с Усиком

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в сентябре проведет бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер Эдди Хирн в комментарии для BoxingScene вновь подтвердил, что переговоры по мегафайту близки к успешной развязке.

"Промоутер Усика ответил на контракт с несколькими незначительными вопросами, которые, я думаю, не создадут никаких проблем.

Бой пройдет на Уэмбли или на стадионе Тоттенхэма. Даты – 18 или 25 сентября.

Джошуа знает, насколько хорош Усик, но он также знает, что люди не уверены в том, что он выиграет бой. Думаю, ему это нравится.

Я уверен, что мы продадим миллион платных трансляций. Это больше, чем в боях с Поветкиным и Пулевым", - сказал Хирн.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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