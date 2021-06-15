Хирн: Джошуа нравится, что люди не уверены в нем перед боем с Усиком

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в сентябре проведет бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер Эдди Хирн в комментарии для BoxingScene вновь подтвердил, что переговоры по мегафайту близки к успешной развязке.

"Промоутер Усика ответил на контракт с несколькими незначительными вопросами, которые, я думаю, не создадут никаких проблем.

Бой пройдет на Уэмбли или на стадионе Тоттенхэма. Даты – 18 или 25 сентября.

Джошуа знает, насколько хорош Усик, но он также знает, что люди не уверены в том, что он выиграет бой. Думаю, ему это нравится.

Я уверен, что мы продадим миллион платных трансляций. Это больше, чем в боях с Поветкиным и Пулевым", - сказал Хирн.