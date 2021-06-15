Вот это новости: Усик получит реванш от Джошуа в случае поражения

Британский промоутер Эдди Хирн поделился новыми подробностями переговоров по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Если реванш имеет коммерческий смысл для Александра Усика, а он реально имеет, тогда это то, что мы рассматриваем. Если Александр Усик будет побит, мы дадим ему еще один бой. Это индивидуальный подход, честно говоря.

Я полагаю, это будет сделка на два поединка в любом случае. И я смотрю на работу с Усиком в течение оставшейся его карьеры.

Если Александр Усик победит, он заработает целое состояние, подравшись с Джошуа снова", - сказал Хирн.

Ожидается, что первый бой между Усиком и Джошуа пройдет 18 или 25 сентября в Лондоне на Уэмбли или в чаше домашнего стадиона Тоттенхэма.