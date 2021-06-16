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Лопес сдал положительный текст на COVID-19. Бой с Камбососом перенесен

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Лопес сдал положительный текст на COVID-19. Бой с Камбососом перенесен

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Бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) отложен на 14 августа из-за положительного теста на коронавирус у экс-соперника Василия Ломаченко.

"Я опустошен этой новостью, поскольку разочаровал многих людей. Я знаю то, какие жертвы мы принесли, чтобы добраться сюда. Я верю, что все сделал правильно. Я никого не хочу заразить", - написал Лопес в Instagram.

Вторая попытка организовать бой Лопеса и Камбососа запланирована на 14 августа.

Перенос обязательной защиты титула может повлиять на дальнейшие планы Лопеса, который 2 октября планировал провести первый в карьере бой по системе PPV. Промоутер Теофимо Боб Арум намекал, что идеальным соперником под такое событие может стать Ломаченко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Поветкин объявил о завершении карьеры.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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