Лопес сдал положительный текст на COVID-19. Бой с Камбососом перенесен

Бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) отложен на 14 августа из-за положительного теста на коронавирус у экс-соперника Василия Ломаченко.

"Я опустошен этой новостью, поскольку разочаровал многих людей. Я знаю то, какие жертвы мы принесли, чтобы добраться сюда. Я верю, что все сделал правильно. Я никого не хочу заразить", - написал Лопес в Instagram.

Вторая попытка организовать бой Лопеса и Камбососа запланирована на 14 августа.

Перенос обязательной защиты титула может повлиять на дальнейшие планы Лопеса, который 2 октября планировал провести первый в карьере бой по системе PPV. Промоутер Теофимо Боб Арум намекал, что идеальным соперником под такое событие может стать Ломаченко.