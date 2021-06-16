Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес сдал положительный текст на COVID-19. Бой с Камбососом перенесен
Вот это новости
Бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) отложен на 14 августа из-за положительного теста на коронавирус у экс-соперника Василия Ломаченко.
"Я опустошен этой новостью, поскольку разочаровал многих людей. Я знаю то, какие жертвы мы принесли, чтобы добраться сюда. Я верю, что все сделал правильно. Я никого не хочу заразить", - написал Лопес в Instagram.
Вторая попытка организовать бой Лопеса и Камбососа запланирована на 14 августа.
Перенос обязательной защиты титула может повлиять на дальнейшие планы Лопеса, который 2 октября планировал провести первый в карьере бой по системе PPV. Промоутер Теофимо Боб Арум намекал, что идеальным соперником под такое событие может стать Ломаченко.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом
- Франция – Германия 1:0. Чемпионский рецепт от Дешама – сухой прагматизм
- Рикошеты и феерия Роналду. Венгрия - Португалия 0:3. Обзор матча, голы
- Вот это новости: Усик получит реванш от Джошуа в случае поражения
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей