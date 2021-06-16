Уайлдер и Фьюри устроили 5-минутную битву взглядов

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) накануне провели пресс-конференцию перед третьем боем.

Дуэль взглядов между двумя супертяжеловесами продолжалась более пяти минут. Первым глаза отвел американец.

Long ... pretty silent ... incredibly intense.



This staredown was nuts, even with barely any words said.#FuryWilder3 | JULY 24 | Las Vegas | PPV pic.twitter.com/CZtpwYQRGy — Top Rank Boxing (@trboxing) June 15, 2021

Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, первый поединок в 2018 году завершился ничьей, а в реванше в феврале 2020 года Фьюри остановил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и перехватил титул WBC.