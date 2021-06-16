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Уайлдер и Фьюри устроили 5-минутную битву взглядов
Напряженно
фото - boxingscene.com
Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) накануне провели пресс-конференцию перед третьем боем.
Дуэль взглядов между двумя супертяжеловесами продолжалась более пяти минут. Первым глаза отвел американец.
Long ... pretty silent ... incredibly intense.— Top Rank Boxing (@trboxing) June 15, 2021
This staredown was nuts, even with barely any words said.#FuryWilder3 | JULY 24 | Las Vegas | PPV pic.twitter.com/CZtpwYQRGy
Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится 24 июля в Лас-Вегасе.
Напомним, первый поединок в 2018 году завершился ничьей, а в реванше в феврале 2020 года Фьюри остановил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и перехватил титул WBC.
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