Уайлдер и Фьюри устроили 5-минутную битву взглядов

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) накануне провели пресс-конференцию перед третьем боем.

Дуэль взглядов между двумя супертяжеловесами продолжалась более пяти минут. Первым глаза отвел американец.

Long ... pretty silent ... incredibly intense.



This staredown was nuts, even with barely any words said.#FuryWilder3 | JULY 24 | Las Vegas | PPV pic.twitter.com/CZtpwYQRGy