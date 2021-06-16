Беллью: Усик не продержится долго в бою с Джошуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью дал оценку боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я точно знаю, насколько хорош Усик. Он удивительный талант, лучший боец, с которым я когда-либо дрался. Но я не верю, что он достаточно крупный и опасный, чтобы создать Джошуа проблемы.

Хорошо, его размеры позволяют создать проблемы, но я не думаю, он продержится достаточно долго, чтобы победить Джошуа. Впрочем, он создаст проблемы, пока будет держаться, и Джошуа необходимо избавиться от него. Он будет оказывать на него давление и заставит за все заплатит.

Джошуа находится на другом уровне в сравнении с остальными. Джошуа продолжает улучшать свой боксерский IQ. Энтони показал это в реванше с Энди Руисом. Он был невероятен", - сказал Беллью.

Бой Джошуа – Усик может пройти 18 или 25 сентября в Лондоне.