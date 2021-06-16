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Уайлдер: Фьюри от нас никуда не сбежит

Бокс
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Деонтей рассказал о предстоящем поединке

Уайлдер: Фьюри от нас никуда не сбежит

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что не сомневался в том, что арбитражный суд встанет на его сторону и обяжет Тайсона Фьюри провести с ним поединок.

"Я не переживал по поводу того, что Фьюри пытается договориться насчёт другого боя. Мы знали, что поступаем правильно, мы знали, что они от нас не сбегут. Молчание — золото. На протяжении периода пандемии я постоянно тренировался, набирая форму. Всё это время между поединками пойдёт мне на пользу. У меня было время, чтобы добиться прогресса", — цитирует Уайлдера BoxingScene.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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