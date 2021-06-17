Арум подтвердил возможность организации реванша Ломаченко – Лопес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум еще раз дал понять, что абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) должен выбрать Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в соперники по бою по системе PPV.

Именно украинца Арум назвал первым при упоминании возможных вариантов для Лопеса.

"С кем Лопес может подраться на PPV? Реванш с Ломаченко, бой с Джошем Тейлором и даже бой с Рамиресом. Я не беспокоюсь об организации больших поединков для Теофимо в будущем", - сказал босс Top Rank.

Теофимо Лопес в субботу должен был провести бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом, однако сдал положительный тест на коронавирус. Возвращение американца на ринг запланировано на 14 августа.