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Арум подтвердил возможность организации реванша Ломаченко – Лопес
Отличные новости для Василия
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум еще раз дал понять, что абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) должен выбрать Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в соперники по бою по системе PPV.
Именно украинца Арум назвал первым при упоминании возможных вариантов для Лопеса.
"С кем Лопес может подраться на PPV? Реванш с Ломаченко, бой с Джошем Тейлором и даже бой с Рамиресом. Я не беспокоюсь об организации больших поединков для Теофимо в будущем", - сказал босс Top Rank.
Теофимо Лопес в субботу должен был провести бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом, однако сдал положительный тест на коронавирус. Возвращение американца на ринг запланировано на 14 августа.
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