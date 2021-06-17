Джойс рассказал, как Усику побить Джошуа

Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился своими мыслями о громком поединке между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Джошуа победит, но в том случае, если Усик не будет избегать его все 12 раундов. Если это произойдет, то украинец может украсть победу.

Усик будет пытаться украсть победу, он будет много двигаться. Но я сомневаюсь, что он выдержит удары Джошуа", - сказал Джойс в комментарии для iFL TV.

Джойс мог подраться с Усиком за временный титул WBO, но отошел на второй план, когда у Александра появился шанс выйти на Джошуа. Вместо Усика британец проведет бой с Карлосом Такамом.