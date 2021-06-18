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Арум: Вероятно, Усик не сможет раскусить Джошуа
Мнение промоутера-ветерана
twitter.com/WBABoxing
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о бое чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Усик кажется слишком мелким для такого большого супертяжа, как Джошуа. Но если вы спросите, за кого я буду болеть в этом поединке, – я болею за Усика, потому что Усик –мой друг.
Раскусит ли он Джошуа? Вероятно, нет. Потому что он слишком мелкий. Но если он сможет победить, – я буду первый, кто будет радоваться и ликовать", - сказал Арум.
Ожидается, что бой Джошуа – Усик пройдет в сентябре на одной из футбольных арен Лондона.
Ранее UA-Футбол
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