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Хантер: Бой с Усиком – трудный вызов для Джошуа

Бокс
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Мнение американца

Хантер: Бой с Усиком – трудный вызов для Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) высказался о громком бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Не думаю, что Джошуа победит Усика, если только не отправит его в нокаут.

Считаю, что Усик слишком приспособлен к боксу Джошуа. Люди всегда возвращаются к бою с Чисорой, потому что он не так хорошо выглядел. Но я думаю, что это было похоже на «стили создают бои». На мой взгляд, Усику удобно боксировать с кем-то вроде Джошуа.

Усик на ринге не для того, чтобы вступать в бой, а для того, чтобы набирать очки и побеждать. Так что для Джошуа это будет очень трудный вызов. Он должен пойти ва-банк или что-то в этом роде", - цитирует Хантера BoxingScene.

Бой Джошуа – Усик может пройти 18 или 25 сентября в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Майкл Хантер
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