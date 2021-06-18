Гвоздик: Ломаченко должен разбирать Накатани

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка между Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

"Бой с Накатани – хороший шанс показать, что Ломаченко по-прежнему в топе. Но, в то же время, этот поединок для Васи как лакмусовая бумажка в отношении того, где он находится на сегодняшний день в боксе и есть ли у него право оспаривать титулы, которыми на данный момент владеет Лопес.

Если все будет хорошо, то Вася должен разбирать по запчастям и потом требовать реванш у Лопеса – к чему все и идет, как мне кажется.

Если Вася это не сделает, тогда я даже не знаю. Нужно будет думать, что делать дальше. Может, не завершение карьеры, а поиск каких-то денежных поединков. Или нужно будет прыгать куда-то по весовым категориям", - отметил Гвоздик.

Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.