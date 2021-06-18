  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик: Ломаченко должен разбирать Накатани
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик: Ломаченко должен разбирать Накатани

Бокс
(1 голосов)

На это и рассчитываем

Гвоздик: Ломаченко должен разбирать Накатани

Новина українською

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка между Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

"Бой с Накатани – хороший шанс показать, что Ломаченко по-прежнему в топе. Но, в то же время, этот поединок для Васи как лакмусовая бумажка в отношении того, где он находится на сегодняшний день в боксе и есть ли у него право оспаривать титулы, которыми на данный момент владеет Лопес.

Если все будет хорошо, то Вася должен разбирать по запчастям и потом требовать реванш у Лопеса – к чему все и идет, как мне кажется.

Если Вася это не сделает, тогда я даже не знаю. Нужно будет думать, что делать дальше. Может, не завершение карьеры, а поиск каких-то денежных поединков. Или нужно будет прыгать куда-то по весовым категориям", - отметил Гвоздик.

Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Александр Гвоздик Масайоши Накатани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...