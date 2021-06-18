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Тайсон Фьюри готов провести бой в октагоне

Бокс
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Но по правилам бокса

Тайсон Фьюри готов провести бой в октагоне

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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о возможности поединка с Фрэнсисом Нганну.

"Конечно, я не собираюсь переходить в смешанные единоборства, но я готов сразиться с Нганну в октагоне. Бой должен быть в маленьких перчатках, но без грэпплинга и ударов ногами. Только бокс. То есть фактически это бокс в клетке. Я бы подрался с бойцами ММА, но бокс и смешанные единоборства — разные виды спорта.

Это как сравнить теннис и крикет, хотя суть одна — отбить мяч ракеткой или битой. Я не могу бороться с Нганну, он более подкован в этом по сравнению со мной, но мы примерно одинаково боксируем. Предлагаю маленькие перчатки и клетку вместо ринга, что уравнивает шансы. Пока мне незачем драться в октагоне. Самые большие бои — именно в боксе, но когда я закончу с этим, можно будет попробовать себя с бойцами UFC", — приводит слова Тайсона Фьюри BT Sport.

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В статье: Тайсон Фьюри
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