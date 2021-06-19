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Василий Ломаченко завершил подготовку к поединку против Накатани. Фото
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Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) завершил подготовку к поединку против японца Масайоши Накатани (19-1, 10 КО). Соответствующее фото на своей официальной странице в Instagram разместил промоутер нашего боксера Эгис Климас.
Напомним, что поединок Ломаченко - Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США).
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