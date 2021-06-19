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Энди Руис назвал двух потенциальных соперников на следующий поединок
Оба - очень хорошие варианты
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО) рассказал о двух потенциальных соперниках на свой следующий поединок. Его слова цитирует BoxingNews24:
"У меня хватает вариантов. Есть Луис Ортис, который недавно вызвал меня на бой. Есть еще британец Уайт.
Все, что от меня требуется - это оставаться готовым. Сейчас мы обмениваемся словами с Уайтом, говорим всякое. У этого парня нет уважения.
Бой с Ортисом был бы классным. Я считал, что мы сможем договориться с Уайлдером, но на него вышли по поводу трилогии с Фьюри" - сказал он.
Напомним, что ранее Александр Гвоздик
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