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Ломаченко дал свой прогноз на победителя Евро 2020. Видео
В своей манере
Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) дал своеобразный прогноз на победителя футбольного Евро 2020. Соответствующее фото размещено на официальной странице lomus_official в Instagram.
- Как ты думаешь, кто выиграет Евро 2020?
- Я думаю, что это будет ... Лучшая команда Европы в мире
- Вопрос на миллион, ответ - на миллион.
Напомним, что ранее Гвоздик
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