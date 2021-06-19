Ломаченко дал свой прогноз на победителя Евро 2020. Видео

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) дал своеобразный прогноз на победителя футбольного Евро 2020. Соответствующее фото размещено на официальной странице lomus_official в Instagram.

- Как ты думаешь, кто выиграет Евро 2020?

- Я думаю, что это будет ... Лучшая команда Европы в мире

- Вопрос на миллион, ответ - на миллион.