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Ломаченко дал свой прогноз на победителя Евро 2020. Видео

Бокс
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В своей манере

Ломаченко дал свой прогноз на победителя Евро 2020. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) дал своеобразный прогноз на победителя футбольного Евро 2020. Соответствующее фото размещено на официальной странице lomus_official в Instagram.

- Как ты думаешь, кто выиграет Евро 2020?

- Я думаю, что это будет ... Лучшая команда Европы в мире

- Вопрос на миллион, ответ - на миллион.

Напомним, что ранее Гвоздик поделился мыслями по поводу предстоящего Беринчика.

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В статье: Евро-2020 Василий Ломаченко
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