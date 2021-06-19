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Майк Тайсон: Уайлдер и Фьюри рубят капусту, зарабатывают деньги

Бокс
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Комментарий легенды

Майк Тайсон: Уайлдер и Фьюри рубят капусту, зарабатывают деньги

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон поделился мыслями по поводу третьего поединка между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует Hotboxin`:

"Уайлдер и Фьюри рубят капусту, зарабатывают деньги. У Деонтея нет причин грустить, ему не на что жаловаться. Он провел отличный бой, но я думаю, что Фьюри его просчитал. Произойти может что угодно, ведь Уайлдер имеет тяжелый удар.

У них одинаковые размеры, но Тайсон гораздо крупнее. Кажется, что мы увидим то же, что и в прошлом бою, однако люди хотят увидеть этот поединок" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко дал прогноз на победителя Евро 2020.

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В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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