Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон: Уайлдер и Фьюри рубят капусту, зарабатывают деньги
Комментарий легенды
Getty Images
Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон поделился мыслями по поводу третьего поединка между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует Hotboxin`:
"Уайлдер и Фьюри рубят капусту, зарабатывают деньги. У Деонтея нет причин грустить, ему не на что жаловаться. Он провел отличный бой, но я думаю, что Фьюри его просчитал. Произойти может что угодно, ведь Уайлдер имеет тяжелый удар.
У них одинаковые размеры, но Тайсон гораздо крупнее. Кажется, что мы увидим то же, что и в прошлом бою, однако люди хотят увидеть этот поединок" - сказал он.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
Популярное сейчас
- Месси против Суареса. Аргентина минимально победила Уругвай на Копа Америка
- Шикарный удар Перишича, подаривший хорватам ничью. Лучший гол восьмого дня Евро-2020
- Первая потеря Англии, новичок Шахтера, победа Швеции. Главные новости за 18 июня
- Промоутер: Я бы поставил на Усика свое состояние
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО