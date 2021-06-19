Экс-тренер Кличко: Психологу Ломаченко самому психолог нужен

Сергей Городничев, экс-тренер украинского супертяжа Владимира Кличко критически отнесся к последнему интервью Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в You-Tube:

"Психологу Ломаченко самом психолог нужен. Ему двойку надо поставить. Вы слышали, что Василий сказал? Что он перезагрузился, но поражение от Лопеса никак не может принять. Представляете, человек с этим живет. Как Ломаченко может перезагрузиться и давать результаты, если он находится в прошлом?

Зайдем на BoxRec, там написано, что Ломаченко проиграл Лопесу, это факт. Значит, он рассказал свою версию, фанаты ее подхватили, и теперь все смотрят на Ломаченко как победителя этого боя.

Но по факту он его проиграл. Давайте на эту тему больше не разговаривать. Просто Василию Ломаченко нужно принять этот проигрыш и с этим жить нормально. Наоборот, у тебя будет толчок.

А что этот психолог там делал? Как он его перезагрузил, если Ломаченко снова вернулся к этому Лопесу? Уже надо об этом забыть и двигаться дальше, если ты хочешь стать абсолютным чемпионом мира" - сказал он.