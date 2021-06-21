Накатани прибыл в Лас-Вегас на бой с Ломаченко

Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) прилетел в Лас-Вегас, где в ночь с субботы на воскресенье проведет бой с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях и двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"В прошлый раз я не мог покидать отель. В этот раз правила против COVID-19 не такие уж строгие, поэтому думаю, что перед взвешиванием и боем я проведу время в Лас-Вегасе без особого стресса", - цитирует Накатани портал Boxingnews.jp.

Накатани в последнем бою сенсационно нокаутировал Феликса Вердехо, а Ломаченко решением судей проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.