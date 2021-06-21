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Накатани прибыл в Лас-Вегас на бой с Ломаченко
До выхода на ринг меньше недели
фото - boxingnews.jp
Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) прилетел в Лас-Вегас, где в ночь с субботы на воскресенье проведет бой с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях и двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).
"В прошлый раз я не мог покидать отель. В этот раз правила против COVID-19 не такие уж строгие, поэтому думаю, что перед взвешиванием и боем я проведу время в Лас-Вегасе без особого стресса", - цитирует Накатани портал Boxingnews.jp.
Накатани в последнем бою сенсационно нокаутировал Феликса Вердехо, а Ломаченко решением судей проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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