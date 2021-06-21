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В лагере Джошуа Усика имитирует боксер с одним боем на профи-ринге

Бокс
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В лагере Джошуа Усика имитирует боксер с одним боем на профи-ринге

фото - vringe.com

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Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) продолжает активно готовиться к бою с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

В спаррингах с Джошуа работает малоизвестный ирландец Томас Карти, который только в мае дебютировал в профессионалах, а на любительском ринге проиграл 24 из 51 боев при отсутствии досрочных побед.

Карти призван в лагерь Джошуа для копирования стиля Усика. Он также является левшой, схож с украинцем по росту, но весит 116 кг.

"Я легкий на ногах левша, много двигаюсь, так что естественно копирую Усика", - говорит Карти.

Что интересно, Карти был в тренировочном лагере и у Дерека Чисоры, когда британец вел подготовку к бою с Усиком.

Бой между Джошуа и Усиком должен пройти в сентябре 2021 года на одном из футбольных стадионов Лондона.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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