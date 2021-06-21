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Ломаченко опубликовал мотивационный ролик перед боем с Накатани
Украинец готов вернуться
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) перед боем с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Instagram выложил яркое видео со своими хайлайтами.
Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня на ринге Virgin Hotels в Лас-Вегасе.
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