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Уайлдер: Хочу провести бой с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Деонтей жаждет этого боя

Уайлдер: Хочу провести бой с Джошуа

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер утвердительно ответил на вопрос, хотел бы он провести поединок с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

"Да, определённо. И без всяких оправданий вроде обязательных защит. Ничто не должно стоять на пути.

Но я вижу, что они уже начинают придумывать оправдания. Они уже запланировали поединок с обязательным претендентом. Никто по-настоящему не хочет со мной драться. Но я не виню их за это", — приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, 24 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Деонтей Уайлдер проведёт третий поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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