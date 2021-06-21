Тайсон Фьюри: Уайлдер — пони с одним трюком

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от третьего поединка с американцем Деонтеем Уайлдером. Первый бой соперников закончился ничьей, а во втором поединке Фьюри нокаутировал оппонента. Третий бой состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

"Этот бой — очередная рутина для меня. Надеюсь, что Деонтей сможем показать что-нибудь новое в этом поединке. Ему нужно это сделать, надеюсь, что он бросит мне вызов.

Уайлдер — пони с одним трюком. У него есть разрушительная мощь одного удара. Но я перееду его, как грузовик. Я гарантирую, что он не сможет продержаться даже столько, сколько выдержал во втором поединке. Я рассчитываю на быстрый нокаут", — цитирует Фьюри Fightnews.