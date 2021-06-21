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Конор Макгрегор показал фото с синяком под глазом

Бокс
(1 голосов)

Чья это работа Конор не ответил

Конор Макгрегор показал фото с синяком под глазом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в "Инстаграме" свежие фотографии. На снимках Макгрегор одет в дорогой костюм серого цвета, под левым глазом у него синяк.

Некоторые пользователи спросили в комментариях, где Конор получил этот синяк, но он не ответил.

Напомним, менее чем через три недели Конор Макгрегор проведёт третий бой с Дастином Порье.

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В статье: Конор Макгрегор
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