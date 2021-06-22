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Гвоздик эффектно побоксировал с тенью. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Намек на возвращение в ринг?

Гвоздик эффектно побоксировал с тенью. ВИДЕО

Новина українською

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик опубликовал в Instagram фрагмент боя с тенью.

Судя по видео, боксер из Харькова находится в превосходных физических кондициях даже спустя полтора года после завершения карьеры.

Александр Гвоздик ушел из бокса после поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою за титулы WBC и IBF.

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В статье: Бокс Александр Гвоздик
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