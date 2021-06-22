Гвоздик эффектно побоксировал с тенью. ВИДЕО

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик опубликовал в Instagram фрагмент боя с тенью.

Судя по видео, боксер из Харькова находится в превосходных физических кондициях даже спустя полтора года после завершения карьеры.

Александр Гвоздик ушел из бокса после поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою за титулы WBC и IBF.