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Гвоздик эффектно побоксировал с тенью. ВИДЕО
Намек на возвращение в ринг?
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик опубликовал в Instagram фрагмент боя с тенью.
Судя по видео, боксер из Харькова находится в превосходных физических кондициях даже спустя полтора года после завершения карьеры.
Александр Гвоздик ушел из бокса после поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою за титулы WBC и IBF.
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