Ломаченко: Верил на 100%, что побью Лопеса одной рукой

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) перед боем с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) вспомнил свое прошлогоднее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Перед боем с Теофимо у меня была хирургическая операция на плече. У меня было длинное восстановление, и после боя с Педрасой я чувствовал себя хорошо. Я чувствовал себя здоровым на 100%. Но во время лагеря к Теофимо у меня снова была проблема с плечом.

Перенос боя? Я сказал «нет». Это мой шанс, это была моя мечта, моя цель – четыре пояса, и это все было очень близко ко мне – всего лишь один шаг. Вот почему я не мог отменить этот поединок.

Я верил на 100%, что я сделаю это с одной рукой, может быть, с одной с половиной рукой", - сказал Ломаченко.

Бой с Накатани Ломаченко проведет 26 июня в Лас-Вегасе.