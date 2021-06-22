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Ломаченко: Верил на 100%, что побью Лопеса одной рукой
Не получилось
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) перед боем с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) вспомнил свое прошлогоднее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
"Перед боем с Теофимо у меня была хирургическая операция на плече. У меня было длинное восстановление, и после боя с Педрасой я чувствовал себя хорошо. Я чувствовал себя здоровым на 100%. Но во время лагеря к Теофимо у меня снова была проблема с плечом.
Перенос боя? Я сказал «нет». Это мой шанс, это была моя мечта, моя цель – четыре пояса, и это все было очень близко ко мне – всего лишь один шаг. Вот почему я не мог отменить этот поединок.
Я верил на 100%, что я сделаю это с одной рукой, может быть, с одной с половиной рукой", - сказал Ломаченко.
Бой с Накатани Ломаченко проведет 26 июня в Лас-Вегасе.
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