Ломаченко: Бой с Накатани будет отличаться от других моих боев

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

В интервью для Top Rank двукратный олимпийский чемпион из Украины дал понять, что сделал выводы после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

"Конечно этот поединок будет отличаться от других моих боев. Мы изменили нашу систему, мы изменили наши тренировки.

У Накатани есть чувство дистанции, он умеет оборонятся. Я это понимаю и готовлюсь к этому. Я готовлюсь к его плану на бой. Но это всегда нелегко. Нужно оставаться сфокусированным.

Накатани — это хороший выбор для меня, потому что он задал Теофимо очень хороший бой. Вот почему я выбрал его", - сказал Ломаченко.