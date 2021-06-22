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Ломаченко: Бой с Накатани будет отличаться от других моих боев

Бокс
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Ждем, что Василий покажет

Ломаченко: Бой с Накатани будет отличаться от других моих боев

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

В интервью для Top Rank двукратный олимпийский чемпион из Украины дал понять, что сделал выводы после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

"Конечно этот поединок будет отличаться от других моих боев. Мы изменили нашу систему, мы изменили наши тренировки.

У Накатани есть чувство дистанции, он умеет оборонятся. Я это понимаю и готовлюсь к этому. Я готовлюсь к его плану на бой. Но это всегда нелегко. Нужно оставаться сфокусированным.

Накатани — это хороший выбор для меня, потому что он задал Теофимо очень хороший бой. Вот почему я выбрал его", - сказал Ломаченко.

Ранее UA-Футбол сообщал, где и когда смотреть бой Ломаченко – Накатани.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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