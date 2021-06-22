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Джошуа: На Усике жизнь не заканчивается, я всё равно подерусь с Фьюри

Бокс
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Британец заявил, что хочет боя со своим соотечественником

Джошуа: На Усике жизнь не заканчивается, я всё равно подерусь с Фьюри

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Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что намеревается подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри после того, как проведёт бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

"С Усиком или без в моей жизни я всё равно подерусь с Фьюри. Это однозначно. На Усике жизнь не заканчивается, наш бой с ним не повлияет на поединок с Фьюри, он состоится.

Поединок с Фьюри - очень большой, он больше, чем бокс и пояса. Посмотрим, как всё получится", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Ожидалось, что Фьюри и Джошуа проведут долгожданный поединок, но американский боксёр Деонтей Уайлдер сумел добиться третьего боя с Фьюри.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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